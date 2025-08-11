PSG : la réaction acide du clan Gianluigi Donnarumma après sa nouvelle humiliation

Entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, l’histoire d’amour a laissé place à un divorce inéluctable. Après l’échec des négociations concernant sa prolongation de contrat, le club de la capitale a décidé de passer la bague au doigt de Lucas Chevalier pour les cinq prochaines années. Gigio, lui, est invité à se trouver un nouveau point de chute. Et si le message n’était pas suffisamment clair, il l’a été ce lundi. Plusieurs médias ont annoncé que Luis Enrique ne l’a pas convoqué dans le groupe qui va disputer la Supercoupe d’Europe mercredi à Stadio Friuli à Udine, chez lui en Italie. Une décision "logique" si on va dans le sens de ce que la direction francilienne souhaite, à savoir que Chevalier soit le numéro un et qu’il n’y ait aucune cohabitation entre les deux gardiens.

Mais pour l’ancien joueur de l’AC Milan, le coup est rude. Il a été l’un des grands acteurs du sacre parisien en Ligue des Champions la saison dernière. Il sort également d’une très grosse saison, lui qui a été nommé pour le Trophée Yachine et pour le Ballon d’Or. Ils trouvent certains soutiens chez une partie des supporters, qui estiment que cela manque de classe et est violent de la part de Paris. On pointe une certaine ingratitude. D’autres, eux, estiment que cela fait partie du foot et que le clan Donnarumma, qui avait déjà fait le coup à Milan, n’a que ce qu’il mérite après avoir trop tergiversé lors des négociations. Chacun se fera son propre avis sur la question. Ce qui est sûr, c’est que cela fait énormément parler un peu partout, surtout en Italie.

Une "injustice" selon le clan Donnarumma

Là-bas, le traitement du gardien de 26 ans questionne. «Le PSG et Donnarumma sont en rupture totale. Le gardien de but a été écarté du groupe pour le match contre Tottenham», titre la Gazzetta dello Sport avant de développer : «c’était dans l’air depuis hier. C’est devenu réalité cet après-midi. Luis Enrique a écarté Gianluigi Donnarumma de l’équipe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, prévue mercredi à Udine. Cette décision radicale consolide la rupture initiée par le recrutement de Lucas Chevalier en provenance de Lille, qui défendra les cages du PSG pour les cinq prochaines années. C’est une arme à double tranchant pour Donnarumma, puisque le match se joue en Italie et que le capitaine de l’équipe nationale doit désormais peser chaque éventualité pour éviter d’être écarté de la compétition avant la Coupe du monde. »

La publication au papier rose ajoute : «avec cette exclusion, le club de l’émir du Qatar signale non seulement son retrait du projet, mais aussi sa volonté de dicter ses propres conditions et de ne pas s’y soumettre (…) Après l’échec de la prolongation, le PSG n’a aucune intention d’accepter de se séparer du gardien, candidat au Ballon d’Or, libre ou sans indemnité. C’est désormais à Donnarumma et à son clan de prendre position et d’évaluer les offres qui pourraient arriver de la Premier League, Chelsea et les deux clubs de Manchester en tête.» Tuttosport est du même avis : «Donnarumma n’a pas été convoqué pour la Supercoupe à Udine et la Premier League commence à progresser avec le PSG. Le PSG ne fait aucune concession. Du moins pas sur Gigio Donnarumma , qui s’apprête à quitter Paris suite à l’échec des négociations sur son renouvellement de contrat.»

L’Italien compte bien dicter sa loi

Le Corriere dello Sport enchaîne aussi : «Gianluigi Donnarumma a été écarté du groupe du PSG pour le match de Supercoupe d’Europe contre Tottenham Hotspur, le mercredi 13 août (21h00) au stade Bluenergy d’Udine. Cette fois, il est clair que le PSG lui montre la voie.» Le journaliste italien, Fabrizio Romano, conclut : «Le Paris Saint-Germain exclut Gigio Donnarumma de son équipe pour la Super Coupe de l’UEFA. Donnarumma ne signera pas de nouveau contrat au PSG, il n’y a pas d’accord et il quittera à 100% le club, cet été ou en 2026 en tant qu’agent libre. Le camp de Gigio estime que la situation est injuste pour le gardien.» Le clan Donnarumma parle donc d’une injustice après sa mise à l’écart du groupe pour la Supercoupe d’Europe.

Une information confirmée par RMC Sport qui indique que l’entourage de Gigio ironise en précisant que c’est en partie grâce à ses performances que Paris a la possibilité de jouer ce titre. Le camp Donnarumma a aussi ajouté que le gardien fait partie des meilleurs à ce poste dans le monde. Malgré les approches récentes de Chelsea et de Manchester United, le gardien sous contrat jusqu’en 2026 compte bien dicter sa loi et ne pas accepter de s’en aller si le projet et toutes les conditions autour ne lui conviennent pas. La possibilité de rester existe donc toujours. Elle n’arrangerait personne mais l’Italien, qui a été mis au courant de l’arrivée de Chevalier avant sa signature et qui est mis de côté le plus souvent lors des oppositions depuis la reprise, est toujours sous contrat. L’Equipe indique que l’entourage du joueur se demande « Comment peuvent-ils lui faire ça ? » avant qu’un proche de Gigio ajoute au sujet de son «exclusion»: « après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l’inclut même pas dans une compétition (la Supercoupe d’Europe, ndlr) à laquelle il n’aurait jamais accédé sans son aide… » Paris est prévenu, le clan Donnarumma l’a mauvaise…