Kingsley Coman vide son sac sur le Bayern Munich

Cet été, Kingsley Coman a rejoint Al-Nassr. Un transfert qui en a surpris plus d’un pour un joueur au top de sa forme à 29 ans mais qui semble aujourd’hui en train de porter ses fruits. Auteur de trois buts et cinq passes décisives en neuf rencontres, l’ailier français est l’un des atouts offensifs du club saoudien et a été convoqué par Didier Deschamps pour les deux derniers rassemblements de l’équipe de France. Interrogé ce mardi par L’Equipe, Coman est revenu sur son départ douloureux du Bayern Munich :

La suite après cette publicité

«À la toute fin du transfert, il y a eu des choses - que je ne mentionnerai pas - qui ont compliqué la situation. On ne m’a pas poussé vers la sortie, mais on m’a dit que le club était ouvert à un départ en raison de sa situation financière. J’avais l’amour du coach, des supporters, de certaines personnes à la direction… mais pas de tout le monde. Il y a une partie du club qui a souhaité que je parte. Et cette partie a pris beaucoup de place dans ma tête. Mais je vais revenir faire mes adieux, parce que j’y ai passé presque dix ans, et c’est le club qui reste le plus dans mon cœur.»