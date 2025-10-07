Arsenal veut prolonger son partenariat avec le Rwanda

Depuis 2018, Arsenal arbore l’inscription Visit Rwanda sur son maillot. Un partenariat lucratif pour le club londonien qui a prolongé son bail avec le pays africain en 2021. Alors que cette association arrive bientôt à expiration, les Gunners sont désormais ouverts à étendre ce partenariat, qui rapporte 11,5 millions d’euros par an, dans les années à venir.

En ce sens, The Athletic explique qu’Arsenal est en discussion avec Visit Rwanda pour arriver à trouver un accord. Des négociations qui sont mal percues par de nombreux internautes et supporters du club en raison des actions du Rwanda dans le conflit qui l’oppose à la République démocratique du Congo. Pour rappel, le gouvernement britannique a suspendu son aide au Rwanda en février en raison de son soutien au groupe rebelle M23 en RDC.