Liga

Leo Messi réagit à la retraite de Jordi Alba

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lionel Messi célèbre son premier but face à Atlanta @Maxppp

Quelques jours après Sergio Busquets, Jordi Alba a annoncé sa retraite du football professionnel aujourd’hui. Le monde du ballon rond lui rend hommage, dont un certain Leo Messi sur son compte Instagram, qui est actuellement son coéquipier à l’Inter Miami après avoir longtemps été dans la même équipe que la Pulga au Barça.

«Merci à toi, Jordi. Tu vas beaucoup me manquer. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, ça me fera bizarre de regarder à ma gauche et de ne pas te voir là… C’est fou le nombre de passes décisives que tu m’as données pendant toutes ces années… Qui va me faire ces passes en retrait maintenant ???»

Liga
Barcelone
Jordi Alba
Lionel Messi

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Jordi Alba Jordi Alba
Lionel Messi Lionel Messi
