LdC (F) : l’OL frappe un grand coup à Arsenal, le PFC frustré par Louvain

Place à la Ligue des Champions féminine. La première journée de la phase de ligue démarrait ce soir avec notamment deux rencontres concernant les clubs français. L’OL se déplaçait du côté d’Arsenal, tenante du titre après sa victoire contre le Barça au printemps dernier. Pour ouvrir cette compétition qu’elles ont remportée à 8 reprises, les Fenottes ont réalisé un gros coup en s’imposant 2-1.

Tout s’est joué en première période. Malgré la domination et l’ouverture du score des Anglaises par Russo (8e), les Lyonnaises ont réussi à inverser la tendance par un doublé de Dumornay (18e, 23e). Dans le même temps, l’autre club français de la soirée a fini sur un score de 2-2 contre Louvain. Le nul est finalement décevant puisque les Parisiennes ont pris deux buts d’avance par Corboz (3e) et Mateo (23e) mais les Belges ont égalisé après la pause grâce à Everaerts (47e) et Pusztai (62e). Dans le même temps, le FC Barcelone a écrasé le Bayern Munich sur le score de 7-1.