Gianluigi Donnarumma est totalement fan de Rayan Cherki

Adversaires la saison passée en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma et Rayan Cherki ont rejoint la Premier League et Manchester City cet été. Dans une interview accordée à Canal+, l’ancien portier du Paris Saint-Germain a évoqué son entente avec l’ex-Lyonnais, sur qui il n’a pas tari d’éloges.

« Depuis mon arrivée à Manchester, j’ai connu un grand joueur. Mais avant ça, c’est une très belle personne. Il est fantastique, c’est un grand ami. Je suis très content de partager un vestiaire avec Rayan, a indiqué le capitaine de la sélection italienne avant de louer les qualités du milieu offensif de l’équipe de France, balle au pied. Techniquement, c’est fantastique, tout le monde le connaît. Quand je regarde les entraînements, c’est toujours un plaisir de voir ce qu’il fait. »