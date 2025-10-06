Équipe de France : Florian Thauvin fait son grand retour avec les Bleus !

Il est l’un des animateurs de la Ligue 1 depuis son arrivée cet été. Après un passage probant à l’Udinese, Florian Thauvin (32 ans) a rejoint le Racing Club de Lens où il a réalisé des débuts intéressants avec 2 buts en 7 apparitions. L’ailier droit qui est capable d’évoluer en soutien de l’attaquant est l’un des joueurs phares de l’équipe de Pierre Sage, actuelle cinquième de Ligue 1. Des prestations qui n’ont pas manqué de taper dans l’oeil du sélectionneur français Didier Deschamps.

S’il ne l’avait pas intégré dans la liste qu’il avait annoncée la semaine dernière, le coach tricolore a décidé d’appeler Florian Thauvin suite au forfait de l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. «Touché à la cuisse droite, l’attaquant parisien Bradley Barcola est remis à la disposition de son club. Il est remplacé par le Lensois Florian Thauvin. Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre», peut-on lire dans un communiqué de la FFF.

Florian Thauvin aura attendu plus de six ans

Florian Thauvin pourra donc être disponible pour les matches contre l’Azerbaïdjan ce vendredi 10 octobre et face à l’Islande le lundi 13 octobre pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Appelé alors qu’il n’avait pas joué avec les Bleus depuis 2309 jours et ce match contre Andorre (4-0) où il avait marqué et délivré une passe décisive, le 11 juin 2019, Florian Thauvin aura donc attendu plus de six ans pour retrouver les Bleus.

Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, Florian Thauvin n’avait disputé que quelques minutes contre l’Argentine durant cette compétition. Avec les Tricolores, il aura eu un temps de jeu famélique puisqu’il ne compte que 4 titularisations en 10 capes avec les Bleus pour 1 but et 1 passe décisive. Le natif d’Orléans qui évoluait alors à l’Olympique de Marseille aura connu des blessures, un passage raté au Mexique avec les Tigres de Monterrey avant finalement cette renaissance italienne à l’Udinese et cette confirmation à Lens. Une seconde jeunesse qui lui permet de retrouver les Bleus.