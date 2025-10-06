beIN Sports refuse toujours de payer sa dette envers LFP Media

La guerre entre beIN Sports et LFP Media continue. D’après L’Équipe, la chaîne franco-qatarienne n’a versé qu’une partie de sa deuxième échéance pour les droits de diffusion de la Ligue 1, comme elle l’avait déjà fait en août. Selon le quotidien, le montant versé est de 14 millions d’euros, soit quatre millions de moins que la somme prévue. Ainsi, beIN Sports retient une partie du paiement pour protester contre les règles imposées par la LFP. Le diffuseur estime que les restrictions sur le choix des matchs, comme l’impossibilité de pouvoir diffuser plus de huit fois la même équipe ou deux fois de suite le même club, limitent l’intérêt de son offre. Les affiches les plus vendeuses, comme celles du PSG ou de l’OM, se retrouvent quasiment toutes sur la plateforme Ligue 1+, ce qui agace profondément la chaîne.

Faute d’accord, le conflit a pris le chemin des tribunaux. beIN Sports a assigné LFP Media pour contester ces contraintes et réclame 29 millions d’euros de dédommagements. En retour, la Ligue demande le paiement intégral des sommes dues. Une audience est prévue fin octobre, après l’échec des négociations menées en août entre les deux parties.