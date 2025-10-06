EdF : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

« Il y a toujours des blessures avant la liste, il peut y en avoir après aussi. Je n’ai pas d’informations supplémentaires à l’heure actuelle puisque les joueurs arrivent vers 16h. Un point sera fait. Peu importe le joueur, le club d’où il vient. Il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne serait pas là aujourd’hui ». Plus tôt dans la journée, Didier Deschamps confirmait que son capitaine Kylian Mbappé avait bien un petit pépin physique.

Depuis, le joueur du Real Madrid est arrivé à Clairefontaine, mais selon les suiveurs des Bleus, il ne s’est pas entraîné avec le groupe, tout comme Ibrahima Konaté. Pour le reste, L’Équipe annonce que certains (Theo Hernandez, Hugo Ekitiké, Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku et Kingsley Coman) ont participé normalement à la séance du jour, tandis que d’autres (Lucas Digne, Adrien Rabiot, Lucas Chevalier, Khephren Thuram, William Saliba, Manu Koné, Malo Gusto, Jean-Philippe Mateta et Dayot Upamecano) se sont contentés de faire des tours de terrain en basket.