OL : Dominik Greif refuse de rejoindre sa sélection

Auteur de débuts intéressants après avoir été recruté contre 4 millions d’euros cet été en provenance de Majorque, Dominik Greif apporte satisfaction avec l’OL. Réguliérement appelé en sélection, le gardien longiligne de 28 ans était donc logiquement convoqué par la Slovaquie pour le rassemblement d’octobre. Finalement, Greif va rester à Décines-Charpieu dans les prochains jours.

En effet, comme l’a indiqué ce lundi la Fédération slovaque de football, Greif a décidé de ne pas répondre favorablement à cette convocation. « Nous avons proposé au joueur trois options pour arriver à l’heure. Aucune de ces options ne convenait à Dominik Greif, il a donc décidé de ne pas venir », a expliqué la Fédération auprès de certains médias locaux. Un choix osé qui interroge forcément sur son avenir en sélection…