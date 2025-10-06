EdF : Didier Deschamps donne son avis sur le cas Chevalier

Pointé du doigt après le but concédé face aux Dogues dans les derniers instants du match Lille-PSG (1-1), Lucas Chevalier n’en est pas à sa première erreur avec son nouveau club. De quoi le mettre sous la pression des médias. Mais pour Didier Deschamps, ce cas n’est pas nouveau et le portier de 23 ans doit s’habituer à son nouvel environnement.

« C’était déjà le cas en septembre, il a fait de très bonnes choses à Lille, mais il le sait. Avec tout le respect que j’ai pour Lille, quand on est à Paris, l’exposition médiatique n’est pas la même. Les moindres petites erreurs prendront beaucoup plus de résonance. Il passe dans un club où il est amené à être peu sollicité, donc il faut qu’il soit efficace. Il dépend aussi de ce qu’il se passe devant lui. Il a tout pour être avec nous. Pour le moment, il n’est pas encore international, il est en phase de progression. Les exigences sont encore plus élevées à Paris, après tout ce qu’a fait Gianluigi Donnarumma », a lâché DD en conférence de presse.