Pays-Bas : Memphis Depay s’est fait voler son passeport

Voilà une drôle de raison pour rater le début du rassemblement avec les Pays-Bas. Convoqué dans le groupe de Ronald Koeman pour le rassemblement d’octobre avec les Pays-Bas, Memphis Depay n’a pas pu arriver ce lundi avec le reste de la délégation. En effet, comme l’explique la Fédération néerlandaise dans un communiqué, le meilleur buteur de l’histoire des Oranje s’est fait voler son passeport au Brésil. Alors que l’ancien attaquant de l’OL devrait rejoindre les siens ce mardi selon la presse néerlandaise, son sélectionneur a réagi à cette situation ubuesque en conférence de presse :

«C’est regrettable», a déclaré Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas. «D’abord et avant tout pour Memphis, mais aussi pour nous. Il est naturel de vouloir commencer la préparation de la fenêtre internationale avec un groupe au complet. Mais il y a des circonstances qui échappent à notre contrôle. Nous espérons qu’il pourra effectivement nous rejoindre au camp d’entraînement dès que possible.»