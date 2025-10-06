Une bagarre éclate entre supporters du Benfica lors du Clássico

Malgré un score vierge à la pause et au terme de la rencontre, le choc entre le FC Porto et Benfica s’est échauffé en tribunes, comme le montre une vidéo dévoilée par le quotidien Record. L’incident s’est produit à la mi-temps, lorsqu’une bagarre a éclaté entre supporters du club lisboète dans le parcage visiteurs de l’Estádio do Dragão. Les stadiers sont intervenus en premier, rapidement rejoints par les forces de l’ordre, qui ont réussi à calmer la situation.

La suite après cette publicité

Déjà en première période, les supporters de Benfica avaient allumé des fumigènes en tribune. De l’autre côté, dans le virage sud du stade — où se trouvent les Super Dragões, ultras du FC Porto —, des pétards ont été déclenchés. Dans ce climat tendu, des insultes ont également été échangées entre supporters des deux camps, d’une tribune à l’autre. Sur le terrain, la tension n’a pas suffi à débloquer un match très fermé.