Ligue des Champions

Benfica : José Mourinho répond à la rumeur Real Madrid

Par Samuel Zemour
José Mourinho sur le banc de Benfica @Maxppp

Actuellement sur le banc de Benfica, José Mourinho est toujours sollicité pour rejoindre les grands clubs. Et alors que Xabi Alonso joue son avenir contre Manchester City, mercredi, le Real Madrid aurait déjà pensé à plusieurs noms pour le remplacer : Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou encore l’entraîneur de la réserve Alvaro Arbeloa ont été annoncés par les médias locaux.

Tout comme José Mourinho, que certains voulaient revoir dans son ancien club. Mais le manager portugais a été clair : «les supporters du Real Madrid ont demandé mon retour ? L’affaire est close, c’est vous, les journalistes, qui l’avez ouverte. Il n’y a rien à ajouter». José Mourinho va donc bel et bien rester à Lisbonne.

