Le Real Madrid a un nouveau nom audacieux pour remplacer Xabi Alonso !

La situation se complique pour Xabi Alonso. Alors qu’il comptait 5 points d’avance sur le FC Barcelone en tête de la Liga après la victoire 2-1 lors du Clàsico le dimanche 26 octobre dernier, le technicien basque a vu son Real Madrid traverser une série négative en Liga. Enchaînant trois matches nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Girona (1-1), le club merengue avait rebondi mercredi contre Bilbao (3-0) avant de se prendre les pieds dans le tapis ce dimanche face au Celta de Vigo (2-0).

Conséquence, le Real Madrid compte désormais quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone après 16 journées. Un déficit loin d’être rédhibitoire, mais le jeu affiché est également décevant et la relation entre Xabi Alonso et certains cadres comme Jude Bellingham ou Vinicius Junior pose question. C’est ainsi que l’avenir de l’ancien coach du Bayer Leverkusen est de plus en plus tendu malgré son contrat courant jusqu’en juin 2028.

Alvaro Arbeloa est à l’affût

Alors que deux noms ont déjà été sortis par la presse espagnole et mènent à Zinedine Zidane et Jürgen Klopp, le Real Madrid pourrait ainsi privilégier une autre option. Selon les informations de The Athletic, la direction madrilène apprécie une option interne. Celle-ci mène à Alvaro Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid entre 2000 et 2006 puis de 2009 à 2016 et qui a remporté deux Ligues des Champions sous la tunique blanche. Ce dernier est devenu le coach du Real Madrid Castilla depuis cet été.

Faisant déjà l’unanimité avec la réserve qui est quatrième du groupe A en troisième division, il a parfaitement su remplacer une autre légende du club, Raul, à ce poste. Considéré en haut lieu et estimé comme l’un des futurs coachs du Real Madrid, Alvaro Arbeloa est donc en tête de liste pour remplacer Xabi Alonso si ce dernier est licencié par le Real Madrid. Pour le moment, ce dernier est concentré sur le match de Ligue des Champions contre Manchester City prévu ce mercredi. Une rencontre qui pourrait être décisive pour sa continuité madrilène.

