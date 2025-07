Real Madrid : Alvaro Arbeloa fait déjà l’unanimité à la Castilla

Retraité depuis 2017 et un passage à West Ham, Alvaro Arbeloa est revenu dans la foulée au Real Madrid, le club où il a passé la majeure partie de sa carrière et avec qui il a remporté deux Ligues des Champions. Le vainqueur de la Coupe du monde 2010 a pris en main l’équipe merengue U19 en 2022, participant notamment aux trois dernières Youth League et vient de prendre la suite de Raul à la tête de la Castilla. Le natif de Salamanque est considéré comme une bénédiction par la direction madrilène sur sa faculté à faire progresser les jeunes éléments comme le note Marca.

La suite après cette publicité

C’est notamment le cas d’un Gonzalo Garcia qu’il a ainsi accompagné au sein de son cursus et qui est désormais pleinement intégré dans le groupe de Xabi Alonso. Scénario similaire pour Jacobo Ramon qui aura une carte à jouer. Cependant, il a aussi permis de bonnes opérations financières à la Casa Blanca. Précieux dans l’évolution du défenseur Chema Andrés, il a vu ce dernier partir pour Stuttgart contre 3 millions d’euros. Même son de cloche pour Nico Paz qui est à Côme et a rapporté 6 millions d’euros. Youssef Enríquez qui est parti pour le Deportivo Alavés a apporté 3,5 millions d’euros a également vu Alvaro Arbeloa avoir un rôle majeur dans son développement.

Alvaro Arbeloa réussit à tout niveau

Le prochain joueur qui pourrait se faire une place, c’est Thiago Pitarch (17 ans) qu’Alvaro Arbeloa a eu sous ses ordres en U19 et pourrait ainsi être prochainement promu au sein de la Castilla. Le jeune milieu hispano-marocain est particulièrement apprécié par l’ancien arrière droit. Alvaro Arbeloa a également permis à de nombreux joueurs de l’académie du Real Madrid d’atteindre les équipes nationales jeunes de leur pays.

La suite après cette publicité

Ainsi, ils sont 17 à avoir découvert ce niveau de compétition sous les ordres d’Alvaro Arbeloa en 3 ans. Parmi eux, on retrouve Diego Aguado, Jacobo Ramón, César Palacios ou encore José Antonio Reyes. Passé à la tête de la Castilla depuis quelques semaines, il n’a d’ailleurs pas manqué ses débuts avec une lourde victoire 4-0 contre Marbella qui évolue en 3e division. Le Real Madrid se frotte déjà les mains.