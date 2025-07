L’OM suit Ryan Flamingo et Joel Ordóñez

Désireux de se renforcer encore en défense, même après les arrivées de Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’OM cible plusieurs profils prometteurs. Selon nos informations, le défenseur équatorien de Bruges, Joel Ordóñez (21 ans), auteur d’une très grosse saison et évalué à 28 M€ par Transfermarkt, et le Néerlandais du PSV, Ryan Flamingo (22 ans), estimé à 20 M€, font partie de la short-list établie par l’état-major phocéen.

Ces derniers mois, Joel Ordóñez avait également été pisté par le PSG, comme nous vous le révélions. Considéré comme l’un des plus gros prospects à son poste, l’ancien joueur de l’Independiente del Valle fait l’objet de nombreux intérêts partout en Europe. En attaque, les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao sont, elles, déjà bouclées. Le Gabonais vient d’ailleurs d’atterrir à Marseille pour finaliser sa signature.