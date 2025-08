Le FC Barcelone va toucher un nouveau jackpot !

La saison écoulée a été celle du renouveau pour le FC Barcelone, qui a retrouvé les sommets du football espagnol. Sous la houlette de Hansi Flick, dont la première saison sur le banc blaugrana a été un franc succès, le club catalan a réalisé un triplé national retentissant en remportant la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d’Espagne. Une dynamique sportive enthousiasmante qui a redonné de l’élan à tout un club, à ses supporters, mais aussi à son département commercial. Et la saison à venir s’annonce tout aussi prometteuse avec les arrivées remarquées de Marcus Rashford, de Joan García dans les buts, et du jeune talent Roony Bardghji, considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

Pourtant, malgré ce retour au premier plan sur le terrain, le FC Barcelone reste confronté à une réalité financière toujours fragile. Les difficultés économiques des dernières années imposent au club une vigilance constante dans la gestion de ses ressources. Mais une bonne nouvelle est venue éclaircir le tableau : le maillot du Barça est devenu une véritable mine d’or commerciale. Grâce à une stratégie de sponsoring habile et des partenariats de plus en plus nombreux, le club a réussi à transformer sa tunique en un actif stratégique de premier ordre, générant des revenus records qui renforcent ses ambitions sportives et économiques, rappelle le quotidien Sport. Avec ces revenus record, le club catalan dispose désormais de moyens solides pour renforcer son effectif et viser les sommets européens.

De l’argent dans la poche !

Le FC Barcelone a su transformer son maillot en une véritable vitrine commerciale de portée mondiale, générant près de 210 millions d’euros grâce aux multiples sponsors qui y figurent. Cette manne financière découle notamment du dynamisme sportif retrouvé du club, mais aussi de la stratégie commerciale agressive menée par la direction, avec à sa tête Joan Laporta. L’un des piliers de cette stratégie est Barça Licensing & Merchandising (BLM), qui a connu une rentabilité record lors de la saison précédente, atteignant entre 140 et 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, selon les déclarations du président au Sénat. La forte demande mondiale pour les maillots du Barça, parmi les plus vendus sur la planète, permet au club d’attirer des partenaires de renom et de négocier des contrats lucratifs avec eux. Parmi les sponsors les plus influents, Spotify et Nike occupent une place centrale dans les finances du club. Spotify, sponsor principal, verse environ 70 millions d’euros par saison, répartis entre l’apparition sur les maillots des équipes masculines et féminines, les tenues d’entraînement et le naming du Camp Nou. Nike, équipementier historique du club, a renforcé son engagement à travers un nouveau contrat signé en novembre 2024, qui prévoit le versement de 122 millions d’euros annuels, incluant une prime de signature de 158 millions d’euros. Ces deux accords placent le Barça parmi les clubs les mieux sponsorisés au monde, et confirment l’attrait international de sa marque.

La tournée estivale en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud, s’est également révélée être une plateforme commerciale stratégique pour le Barça. Pas moins de quatre sponsors étaient visibles sur les maillots de l’équipe dirigée par Hansi Flick, dont Ambilight TV, partenaire principal de la tournée, qui rapporte 12 millions d’euros par saison grâce à sa présence sur la manche gauche du maillot. Le logo de Kobe Bryant, via un partenariat avec Nike, a également été introduit pour la première fois, renforçant l’impact émotionnel et médiatique de la marque. En parallèle, le club a officialisé un partenariat inédit avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui rapportera plus de 10 millions d’euros sur quatre ans en échange du slogan « RD Congo – Cœur de l’Afrique » affiché sur les maillots d’entraînement. Enfin, Cupra, partenaire automobile, continue de soutenir le club avec un apport de 7 millions d’euros par saison, notamment lors des matchs amicaux. Cette approche globale témoigne d’une volonté de rentabiliser chaque surface du maillot et chaque déplacement international. À Barcelone, chaque centimètre de tissu devient un levier économique. Et les résultats sont là : le maillot rapporte autant que les victoires. Plus qu’un club, un phénomène mondial : le FC Barcelone continue de rayonner bien au-delà des pelouses.