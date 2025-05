Mercato : les deux cibles préférentielles du PSG pour renforcer sa défense

À Paris tout va bien ! L’infirmerie est vide, la confiance est à son paroxysme et le vestiaire n’a jamais été aussi soudé. De son côté, le chef d’orchestre Luis Enrique mène d’une main de maître un groupe parisien qui peut réaliser un triplé historique. Niveau mercato, Luis Campos devrait avoir un peu moins de travail qu’à l’accoutumée mais l’homme fort du mercato du PSG apportera tout de même un peu de sang neuf, notamment dans le secteur défensif.

Si le PSG est la meilleure défense de Ligue 1, celle-ci a montré quelques signes de fatigue durant cette longue et intense saison. Lucas Hernandez peine à revenir à son meilleur niveau après sa terrible blessure, le capitaine Marquinhos n’a déjà plus ses jambes de 20 ans, tandis que Presnel Kimpembe, bien qu’indispensable en dehors du terrain, n’est plus considéré comme une solution viable à court et moyen terme. Quant à Lucas Beraldo, si son profil est très apprécié par Luis Enrique, il paraît encore un peu trop tendre pour espérer plus qu’un statut de doublure.

Joel Ordóñez et Cristhian Mosquera sur la short list du PSG

De quoi tenter le PSG d’aller faire un nouveau coup à la Willian Pacho. Recruté l’été dernier à l’Eintracht Francfort pour 40 M€, le roc défensif équatorien s’est immédiatement imposé aux côtés de Marquinhos en défense centrale. Un joli coup estampillé Luis Campos qui donne des idées au recruteur portugais qui a coché le nom de deux prometteurs défenseurs de moins de 21 ans, à savoir Joel Ordóñez (Club Bruges) et Cristhian Mosquera (Valence).

Le premier est un compatriote de Pacho et impressionne du côté du Club Bruges, notamment en Ligue des Champions où il s’était notamment fait remarquer en muselant parfaitement un certain Victor Gyokeres. Mais la concurrence est déjà rude puisqu’une demi-douzaine de clubs s’intéressent à celui qui a été formé dans la meilleure académie d’Amérique du Sud, l’Independiente del Valle. Solide physiquement, Ordóñez dispose d’une belle qualité de relance, est bon dans les duels aériens, et sait casser les lignes balle au pied.

Avant de passer concrètement à l’action, Luis Campos et sa cellule de recrutement ont supervisé à plusieurs reprises l’international équatorien (47 matches - 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues cette saison) ces dernières semaines selon nos informations. Le club belge attend entre 25 et 30 M€ pour le libérer. Autre joueur très courtisé (qui plaît beaucoup au PSG), Cristhian Mosquera. International espoir espagnol de 20 ans, ce solide défenseur central est puissant, rapide et costaud dans les duels. Pilier de Valence (38 matches - 1 but), le natif d’Alicante pourrait être sacrifié par le club Che pour renflouer ses caisses. À suivre.