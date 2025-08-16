Lennart Karl, et si le Bayern Munich tenait déjà le successeur de Kingsley Coman

Cet été 2025 marque un tournant dans l’histoire du Bayern Munich. Pour la première fois depuis 25 ans, Thomas Müller ne prendra pas sa licence avec son club de toujours. En fin de contrat et alors qu’il aurait aimé prolonger une saison de plus, l’attaquant a filé au Canada où il portera désormais les couleurs de Vancouver. Plus largement, l’ensemble du secteur offensif du Bayern est largement touché par ce mercato. Leroy Sané est parti du côté de Galatasaray, tandis que Mathys Tel ou encore Bryan Zaragoza ont définitivement quitté le club. Ils n’entraient déjà plus dans les plans de Vincent Kompany, qui voit Kingsley Coman filer à Al-Nassr.

La suite après cette publicité

Pour pallier tous ces départs, le technicien belge n’a eu pour le moment que Luis Diaz. Il aimerait recruter un nouvel ailier capable de renforcer la concurrence mais le centre de formation lui alimente aussi un certain réservoir. Déjà alerté l’an passé par ce qu’il voyait chez les jeunes, l’entraîneur a décidé de donner sa chance à Lennart Karl durant la pré-saison. Visage poupon, un format de poche (1m68) mais un talent qui ne demande qu’à éclore, le jeune allemand de 17 ans a profité des matchs de préparation pour briller avec l’équipe première, comme ses acolytes Tom Bischof (20 ans) et Jonah Kusi-Asare (18 ans). Sa vitesse, sa percussion, ses dribbles et son sens du but ont rapidement sauté aux yeux et fait très mal aux adversaires des Bavarois.

2 buts et 1 passe décisive en préparation

Pour son premier match contre l’OL, Karl a dynamité son couloir droit pendant une grosse demi-heure avant de baisser le pied. Il fut d’ailleurs tout proche d’inscrire une sublime reprise de volée. Le match suivant contre Tottenham sera le bon. Remplaçant cette fois, il a inscrit le 3e but de son équipe d’une magnifique frappe enroulée en lucarne. Pour le 3e match de l’été face au Grasshopper Zurich, le feu-follet a repris une place de titulaire sur le flanc droit de l’attaque avec cette fois un but, un tir flottant canon, et une passe décisive. S’il voulait se faire remarquer, Karl n’aurait pas pu mieux s’y prendre. Reste qu’il n’est pour le moment qu’un tube de l’été.

La suite après cette publicité

Les "vrais" matchs, ceux qui comptent arrivent à grands pas. La Supercoupe d’Allemagne arrive dès samedi (20h30) contre Stuttgart, puis le week-end suivant ce sera le coup d’envoi de la Bundesliga avec un premier duel de haut de tableau contre le RB Leipzig. «Je veux absolument avoir du temps de jeu lors des matchs les plus importants, par exemple contre Stuttgart en Supercoupe ou en Bundesliga», a d’ailleurs lâché la pépite bavaroise, consciente d’en être qu’au début. Il peut au moins se targuer d’avoir donné de très bonnes impressions à ses coéquipiers, à l’image d’Harry Kane. «Il a de grandes chances de jouer à très haut niveau.»

Un contrat signé et une prolongation déjà prévue

Adoubé par l’attaquant anglais, l’international U17 allemand (13 sélections, 7 buts) l’est aussi par son club où il n’est arrivé qu’en 2022 en provenance d’Aschaffenburg. «On voit sa qualité sur le terrain. Tout s’est passé très, très vite avec lui, mais nous savons ce que nous avons en lui. Il sait ce qu’il a au FC Bayern. Il est vraiment sur la bonne voie», a affirmé Christoph Freund durant l’été. Le directeur sportif s’est empressé de lui faire signer un joli contrat jeune jusqu’en 2028 pas plus tard que la semaine dernière. Les parties ont déjà prévu de se revoir d’ici la fin de l’année pour allonger cet accord au-delà de 2028. Il faut encore attendre le 18e anniversaire de Karl (le 22 février prochain).

La suite après cette publicité

Le Bayern n’a pas eu besoin de sa majorité pour s’apercevoir du talent du garçon. La saison dernière, il a explosé les compteurs dans les différentes catégories de jeunes (U17 et U19) avec pas moins de 34 buts et 11 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Kompany l’a même emmené avec lui au Mondial des Clubs où il a disputé une mi-temps lors du match à sens unique contre Auckland (10-0). À ce jour, c’est encore sa seule apparition officielle en équipe première. «Pour l’avenir du club, il est important que de jeunes joueurs comme Lennart aient du temps de jeu. Il le mérite. Il a un talent énorme dans le dernier tiers du terrain», justifiait le coach belge.

«C’est très épuisant de s’entraîner tous les jours avec les pros. Les matchs sont complètement différents de ceux des jeunes. Mais venir à l’entraînement tous les jours, jouer avec les meilleurs du monde, c’est évidemment très intense, mais je peux tenir le rythme», promet la pépite. Prévu pour seconder Michael Olise, le petit gaucher a montré qu’il pouvait déjà occuper un rôle plus important, surtout après les nombreux départs de l’été et la longue blessure de Musiala. Des places sont à prendre. «Je me sens bien dans l’équipe. Les gars m’accueillent parfaitement. Je peux montrer mes points forts et travailler sur mes points faibles. Je travaille très dur et j’espère que ça marchera.»