PSG : Luis Enrique dévoile l’objectif XXL de la saison

Au sortir d’une Supercoupe d’Europe arrachée à Tottenham, le Paris Saint-Germain lance sa saison par un déplacement sur la pelouse du FC Nantes pour son retour en Ligue 1. Les Champions de France et d’Europe ont rendez-vous dimanche soir, à la Beaujoire (20h45), pour entamer une saison bien particulière en tant que tenants du titre de la Ligue des Champions. En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a justement été questionné sur ses attentes de la saison à venir et, pour l’Asturien, l’objectif est clair.

«J’ai une envie de continuer à marquer l’histoire. C’est l’objectif depuis le début. C’est un moment spécial, car c’est difficile de gagner la Ligue des Champions deux fois de suite, nous sommes très ambitieux, c’est notre objectif. C’est normal d’avoir cette mentalité, c’est un objectif que je trouve amusant. Cela dépendra de nous et de notre niveau», a-t-il d’abord expliqué. Mais pour y parvenir, Luis Enrique, qui a déjà été confronté à cette position lorsqu’il était au FC Barcelone, est conscient qu’il faudra avoir une approche différente.

«L’objectif, retrouver le feeling avec le ballon»

«Le plus difficile, c’est de continuer à être imprévisible. On doit continuer à changer des choses, chercher des nouveautés. C’est notre ADN de chercher à innover. Si tu veux changer des choses, ce seront des joueurs ou des situations tactiques. On veut continuer. Beaucoup de gens ne comprennent que quand on gagne. Mais ensuite, tu dois essayer de t’améliorer, sortir de notre zone de confort», a-t-il assuré. Et s’ils sont parvenus à aller chercher la Supercoupe d’Europe, les Parisiens ne sont pas encore prêts selon le coach parisien.

«On a fait un match très bon, après une seule semaine d’entraînement (contre Tottenham). La fin de match a été sensationnelle. Il y a beaucoup de clichés dans le monde du foot que tu peux outrepasser. Mais l’objectif, c’est de retrouver le feeling avec le ballon, surtout (…) Tous les débuts de saison sont difficiles, je pense qu’il faut retrouver ce feeling. On va le retrouver au fur et à mesure des matches et des entraînements». Cela passera par ce déplacement à la Beaujoire, à Nantes.

