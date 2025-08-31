Al-Nassr : João Félix cartonne pour son premier match de Saudi Pro League

Pour son premier match en Saudi Pro League, João Félix a brillé avec un triplé lors de la victoire écrasante d’Al Nassr face à Al Taawon (0-5). L’attaquant portugais de 25 ans a ouvert le score en reprenant du gauche un centre en retrait d’Ângelo, avant d’inscrire un superbe second but d’une frappe puissante dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface. Il a ensuite scellé sa soirée en profitant d’un tir de Cristiano Ronaldo repoussé par la barre.

Une prestation XXL qui arrive au moment de la convocation de l’ancien joueur de Benfica en sélection portugaise, qui affrontera l’Arménie le 6 septembre puis la Hongrie le 9, lors des deux premiers matchs des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Habituellement très peu utilisé par Roberto Martínez, malgré sa présence constante dans la liste des convocations, Félix pourrait désormais prétendre à plus de temps de jeu avec le Portugal, maintenant qu’il évolue également aux côtés de CR7 en club.