C4 : Strasbourg arrache le nul contre Jagiellonia grâce à Panichelli

Après sa victoire sur la pelouse du Slovan Bratislava (2-1) lors de la première journée de Conference League, Strasbourg enchaînait ce soir sur un match à la maison face aux Polonais de Jagiellonia. Pour ce match, Liam Rosenior alignait un onze plutôt remanié, dans lequel on retrouvait notamment Kendry Paez en pointe, accompagné de Nanasi et Godo. Parmi les habituels titulaires, seuls Doué et Penders étaient présents ce soir. Et les deux formations se sont quittées sur le score de 1-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Strasbourg 4 2 +1 1 1 0 3 2 10 Jagiellonia 4 2 +1 1 1 0 2 1

Dominateurs en termes de possession, les Alsaciens ont cependant eu énormément de mal à se créer de véritables occasions. Sans idées, le Racing s’est même fait cueillir à froid en début de deuxième période. C’est Dusan Stojinovic qui, à la réception d’un coup franc, a profité d’un cafouillage pour expédier le cuir au fond (0-1, 53e). Et ce alors que Paez avait touché le poteau deux minutes avant. Derrière, Rosenior a fait entrer des joueurs comme Barco et Panichelli pour tenter de renverser la situation. Les locaux commençaient à vraiment dominer, même si Doué devait réaliser un sacré sauvetage (69e). C’est l’inévitable Panichelli qui allait remettre les deux équipes à égalité, avec un sacré but. L’Argentin signait un retourné acrobatique parfait dans la surface à dix minutes de la fin. Malgré de nouvelles situations chaudes, via Godo (83e) et Lemaréchal (90e+2) notamment, le score n’a plus bougé et Strasbourg se positionne provisoirement troisième, juste devant son rival du soir qui compte aussi quatre points. Dans les autres rencontres du soir, on notera la victoire écrasante de l’AEK Athènes face à Aberdeen (6-0), ou encore la défaite surprenante du Rayo Vallecano à Hacken (2-1). De son côté, la Fiorentina s’est imposée 3-0 chez le SK Rapid.

