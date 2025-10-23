Celta Vigo - Nice : les compositions officielles

La troisième journée de Ligue Europa se poursuit avec le déplacement de l’OGC Nice sur la pelouse du Celta Vigo (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Récent vainqueur de l’OL en Ligue 1, Nice veut rompre sa malédiction européenne. En effet, les Aiglons n’ont plus gagné sur la scène continentale depuis 14 rencontres et ont commencé cette campagne par deux défaites face à l’AS Rome (1-2) et au Fenerbahçe (1-2). En face, les Espagnols ne sont pas très fringants avec aucune victoire en neuf matches de Liga mais ils comptent trois points en Ligue Europa après une victoire sur le PAOK (3-1).

Pour cette rencontre, Franck Haise est privé de nombreux joueurs (Abdelmonem, Bombito, Dante, Ndayishimiye, Moffi et Boudaoui). Dans un traditionnel 3-4-3, il effectue de nombreux changements après le succès face à l’OL. Bard intègre la défense à trois avec Oppong et Bah. Abdi débute à gauche avec Clauss à droite. Au milieu, Abdul Samed est aligné avec Louchet tandis que devant Kevin Carlos retrouve la pointe avec Cho et Sanson à ses côtés. En face, Claudio Giraldez possède tout son groupe. Marcos Alonso, ancien de Chelsea, est titulaire dans la défense à trois de Vigo devant le gardien Radu, passé lui par Auxerre. Au milieu, Roman est préféré à Moriba et associé à Beltran. Devant, l’inusable et capitaine Iago Aspas accompagne Duran et Zaragoza.

Les compositions officielles

Celta Vigo : Radu - Fernandez, Starfelt, Marcos Alonso - Carreira, Moriba, Beltran, Alvarez - Aspas, Duran, Zaragoza.

OGC Nice : Diouf - Oppong, Bah, Bard - Clauss, Louchet, Abdul Samed, Abdi - Cho, Kevin Carlos, Sanson.