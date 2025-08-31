Fenerbahçe proche de réaliser deux énormes coups qui pourraient arranger le PSG

Cet été, les clubs turcs ont décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Ou du moins deux d’entre eux. Galatasaray et Fenerbahçe sont passés à la vitesse supérieure sur ce mercato 2025 et ont réalisé quelques gros coups, à l’image de Victor Osimhen recruté par Galatasaray. De son côté, Fenerbahçe, éliminé de la course à la Ligue des Champions en barrages face à Benfica, a ciblé plusieurs profils ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Les négociations avaient notamment débuté avec Marco Asensio, joueur du PSG, pas vraiment emballé dans un premier temps. Mais à l’approche de la fin du mercato, la donne a changé. Fenerbahçe, qui a d’ailleurs limogé José Mourinho cette semaine, a relancé la piste. Selon nos informations, le club turc veut toujours recruter l’international espagnol et les discussions se poursuivent. Le dossier est piloté par le très influent Jorge Mendes.

Fenerbahçe accélère

Et l’agent portugais ne négocie pas seulement pour Asensio, mais pour deux joueurs. En parallèle, des pourparlers ont été ouverts pour le gardien brésilien de Manchester City, Ederson. Ce dernier est sur le départ et se rapproche sérieusement de la Turquie. Selon nos informations, les discussions avancent : la dernière offre verbale s’élève à 12 millions d’euros plus diverses primes, tandis que City réclame désormais 15 millions pour son portier.

La suite après cette publicité

Pour rappel, ce dossier pourrait aussi débloquer la situation de Donnarumma au PSG. La presse anglaise révélait que Manchester City passerait à l’action uniquement en cas de départ de son gardien brésilien. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives. Fenerbahçe pourrait bien frapper un énorme coup en cette fin de mercato… et les supporters sont déjà prêts à s’enflammer.