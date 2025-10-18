Le PSG attend le résultat des élections municipales avant de se décider pour le Parc des Princes

À quelques mois des élections municipales à Paris, le PSG scrute attentivement les résultats avant de prendre une décision sur son futur stade. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot sur RMC mercredi, le club envisagerait de s’installer à Poissy (Yvelines) si la mairie continue de refuser de vendre le Parc des Princes pour l’agrandir. « C’est quasi acté pour Poissy si ça tourne mal aux élections municipales », a précisé Riolo, ajoutant que le Parc resterait alors destiné aux féminines, à la Youth League, aux événements corporate et aux concerts.

La suite après cette publicité

La mairie de Paris s’est dite ouverte à un agrandissement du Parc des Princes, mais les discussions restent au point mort. Daniel Riolo a décrit ce à quoi pourrait ressembler un Parc des Princes rénové : 53 000 places, toiture renforcée, rooftop, musée et grande boutique dans le stade, actuellement située au stade Jean-Bouin. En cas de déménagement du PSG, le Paris FC ne pourrait pas jouer au Parc, Nasser Al-Khelaïfi refusant cette option depuis le début.