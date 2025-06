Parc des Princes : Hidalgo ouvre la porte au PSG pour de nouvelles discussions

Depuis plus de deux ans, Anne Hidalgo et les responsables du Paris-Saint-Germain sont en désaccord concernant l’avenir du Parc des Princes, le mythique stade parisien appartenant à la ville qui refuse de renoncer à son patrimoine comme l’exige le dirigeant qatari Nasser al-Khelaïfi. Tandis que le PSG a gagné sa première Ligue des champions samedi, la maire de Paris a renouvelé son opposition à la cession du Parc des Princes. Elle envisage néanmoins l’option de l’élargir, ouvrant la porte à des discussions.

«Notre porte est toujours ouverte pour un agrandissement du Parc des Princes dont la Ville de Paris est propriétaire. Vendre non, mais agrandir, oui ! Le match samedi soir a montré une fois de plus l’attachement de toute une ville pour le Parc et la magie qui y opère lors des grands matchs, même avec une diffusion sur grand écran», a expliqué la maire de Paris à l’AFP qui « souhaite que le PSG continue d’évoluer » à la Porte d’Auteuil.