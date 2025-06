Le nouveau stade qui fait saliver le Paris Saint-Germain !

Depuis plusieurs années, un bras de fer s’est engagé entre le Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris autour de la propriété du Parc des Princes. Le club, désireux de devenir propriétaire de son enceinte pour pouvoir y réaliser des travaux d’envergure, s’est heurté à une fin de non-recevoir de la part d’Anne Hidalgo, maire de la capitale, qui refuse catégoriquement de vendre le stade emblématique. Cette impasse a profondément agacé la direction du PSG, qui estime que sans maîtrise totale de son infrastructure, le club ne peut ni optimiser ses recettes, ni répondre à ses ambitions internationales, notamment en matière d’hospitalité, de billetterie premium et d’organisation d’événements majeurs.

Face à ce blocage institutionnel, le PSG a commencé à envisager sérieusement d’autres options. Plusieurs villes d’Île-de-France ont rapidement manifesté leur intérêt pour accueillir le nouveau stade du club de la capitale. Poissy, Massy, et d’autres communes en périphérie parisienne ont proposé des terrains disponibles et un cadre favorable au développement d’un projet de grande ampleur. Le club a donc lancé en 2025 une étude de faisabilité d’un an, afin d’analyser les atouts et les contraintes de chacun de ces sites. L’objectif est clair : bâtir un stade moderne, durable, et digne des plus grands clubs européens, sans être entravé par les lourdeurs administratives parisiennes. Et l’inspiration sera américaine, rapporte l’agence de presse Reuters.

Un stade à l’américaine à 5 milliards de dollars

Le Paris Saint‑Germain, à l’ambition démesurée, s’apprête à franchir un nouveau cap en lançant une vaste étude – d’une durée d’un an – dans l’optique de choisir un site (Massy ou Poissy) pour la construction d’un tout nouveau stade surpassant le Parc des Princes, dont la capacité de 48 000 places est désormais jugée insuffisante. L’objectif est de s’inspirer de modèles américains comme le SoFi Stadium de Los Angeles : un lieu multifonctionnel, fusionnant sport, concerts et spectacles, pour générer une diversification massive des revenus. Le club ambitionne un stade à la pointe des technologies – écrans géants, toit rétractable, espaces VIP, réseau digital haut débit – suivant l’exemple déjà posé par la franchise NFL de Stan Kroenke, avec son investissement colossal de 5 milliards de dollars. «Le prochain défi est un nouveau stade. Pendant un an, nous allons analyser et faire un choix pour notre avenir, et nous nous inspirons de ce qui se passe aux États-Unis en matière d’infrastructures sportives. Le SoFi Stadium est un lieu incroyable, bien plus qu’une simple installation sportive : c’est un véritable lieu de divertissement et de spectacle. C’est ce sur quoi nous souhaitons vraiment miser pour diversifier nos revenus», a insisté Victoriano Melero, directeur général du PSG.

Le SoFi Stadium, inauguré en septembre 2020, est un prodige architectural et technologique : 70 000 places, extensibles jusqu’à 100 000 pour les méga‑événements, toit en ETFE semi‑transparent, écran « Infinity Screen » en 4K suspendu au-dessus du terrain, et conception « indoor‑outdoor » intégrée dans un vaste complexe de 298 acres (120 hectares) mêlant stades, centre de concerts, zones commerciales et espaces publics. Ce modèle de campus sportif et de loisirs – alliant innovation, design spectaculaire, citoyenneté environnementale (gestion des eaux, paysage paysager, durabilité) – polarise les ambitions du PSG et nourrit ses projets d’un lieu emblématique, capable d’accueillir autant les grandes finales européennes que des concerts de stars mondiales. Le SoFi Stadium, véritable prouesse technologique inaugurée en 2020, accueille les Rams et les Chargers de la NFL et a accueilli des concerts d’artistes comme Taylor Swift et Beyoncé. Il jouera un rôle clé lors de la Coupe du Monde de l’été prochain et des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.