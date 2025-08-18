Menu Rechercher
Ligue 2

L2 : Montpellier s’impose contre le Mans et s’offre sa première victoire de la saison

Par Raphaël Raffray
1 min.
Savanier a longtemps buté sur Clermont @Maxppp
Le Mans 1-2 Montpellier

Montpellier a confirmé sa montée en puissance en s’imposant 2-1 sur la pelouse du Mans pour la deuxième journée de Ligue 2. Après un premier match timoré face au Red Star (1-1), les Montpelliérains ont su tenir leur rang face à un promu ambitieux, solide après ses trois buts inscrits contre Guingamp à l’ouverture du championnat.

Le match est resté globalement fermé, avec peu d’occasions, avant que Tanguy Coulibaly ne débloque la situation à la 54e minute (0-1). Le temps additionnel a cependant été particulièrement animé, puisque Le Mans a réussi à égaliser à la 96e minute (1-1), avant que Junior Ndiaye ne permette à Montpellier de reprendre l’avantage à la 99e minute (1-2). Cette victoire permet à Montpellier de grimper provisoirement à la 5e place du classement, derrière un autre descendu de Ligue 1, Reims.

Pub. le - MAJ le
