Droits TV : Nicolas De Tavernost révèle le pactole que vont toucher les clubs de Ligue 1

Des débuts plus qu’encourageants. Voilà comment l’on pourrait qualifier les débuts de Ligue 1+ sur les antennes le week-end dernier. Nouveau diffuseur de la Ligue 1, la chaîne créée par la LFP a innové sur de nombreux domaines comme les images montrés dans le car des joueurs et l’interview de l’arbitre avant la rencontre. Tout ça avec de nouveaux visages et de nouveaux consultants qui ont plu sur les réseaux sociaux. Une recette gagnante et qui a permis à la chaîne d’attirer déjà plus de 600 000 abonnés comme l’a confié Nicolas De Tavernost, directeur général de LFP Média ce lundi dans un entretien accordé au Parisien. Ce lundi, l’homme d’affaires était également l’invité de l’After Foot sur les ondes de RMC.

L’occasion pour lui de révéler le montant que devraient percevoir les clubs de Ligue 1 grâce aux droits TV à l’issue de la saison : «dans les revenus, il y a l’indemnité DAZN cette année, on a quand même 85 millions d’euros qui tombent en cash dans les caisses des clubs. Et puis on a le match de beIN, même s’il n’est payé que partiellement pour le moment, c’est 78,5 millions (un total auquel il faut ajouter les droits internationaux que se partageront les clubs européens, NDLR). Il y a un matelas d’argent, plus les revenus de la chaîne. Les revenus de la chaîne, on les a estimés et on va faire grosso modo 170 millions d’euros, auxquels il faudra retirer les coûts de production, etc… Il restera 120 millions, donc ça fait quand même des revenus. C’est à la fin de la période. On ne peut pas faire le calcul exact parce que c’est compliqué. Il y a les prélèvements au bénéfice de la FFF, au bénéfice de la taxe Buffet, de CVC… Je parlais des revenus et il y a des charges en face.» Ainsi, il y aurait donc 120 millions d’euros à se partager entre tous les clubs de Ligue 1.