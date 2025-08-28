Chelsea : Nicolas Jackson va être prêté au Bayern

Nicolas Jackson est sur le point de rejoindre le FC Bayern Munich sous la forme d’un prêt. Selon Sky Sport, les négociations avancées entre le Bayern et Chelsea sont désormais conclues pour l’attaquant sénégalais, même si certains détails restent à finaliser, sous la supervision de Max Eberl. Le Bayern prendra en charge l’intégralité du salaire de Nicolas Jackson, ce qui devrait faciliter la finalisation du deal. Ce prêt intervient dans un contexte où le club bavarois doit renforcer son secteur offensif, impacté par plusieurs départs et blessures : Musiala, blessé lors de la Coupe du monde des Clubs, Coman parti à Al-Nassr et Sané transféré à Galatasaray.

Malgré la présence d’Harry Kane, déjà en grande forme en ce début de saison (6 buts en 3 matchs), le Bayern souhaite diversifier ses options offensives et apporter du renfort à son attaque. L’arrivée de Jackson permettra d’étoffer le groupe et d’offrir de nouvelles solutions tactiques à Vincent Kompany. Avec cette opération, le Bayern espère compenser l’absence de Musiala et permettre à Harry Kane de souffler.