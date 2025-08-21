Chelsea : Enzo Maresca est cash sur l’avenir de Jackson et Nkunku

Pour sa première saison sur le banc de Chelsea, Enzo Maresca a mené les Blues à une campagne réussie, marquée par une victoire en Coupe du Monde des Clubs et en Conference League, portée notamment par un Christopher Nkunku auteur de cinq buts dans la compétition. Pourtant, l’entraîneur italien ne compte plus sur l’international français, ni sur Nicolas Jackson, ancien avant-centre numéro un du club. L’arrivée de João Pedro et de Liam Delap a rebattu les cartes en attaque, poussant Nkunku et Jackson vers la sortie, à l’image de joueurs comme Sterling, João Félix ou encore Disasi avant eux.

La suite après cette publicité

Le futur des deux attaquants reste cependant incertain. Nkunku est courtisé par le Bayern Munich et Leipzig, tandis que Jackson a été lié à plusieurs clubs sans qu’aucun accord ne soit trouvé. Interrogé sur leur avenir, Maresca a été très clair : « on verra s’ils seront encore là après le 1er septembre. Sinon, c’est qu’ils ont trouvé une solution. Je pense que c’est mieux s’ils en trouvent une, car ils seront plus heureux. Ils s’entraînent tous les deux séparément et ne seront pas dans le groupe demain. » Le message est passé.