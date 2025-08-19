Leipzig discute avec Chelsea pour un retour de Nkunku

Un retour surprise ? Le RB Leipzig a intensifié ses discussions avec Chelsea pour rapatrier Christopher Nkunku. L’attaquant français, ouvert à un retour en Bundesliga, pousse pour un transfert définitif plutôt qu’un prêt, selon le média The Athletic. Leipzig et Chelsea avaient déjà échangé de manière informelle à propos de Xavi Simons, et le dossier Nkunku est désormais au cœur des négociations. Le Bayern Munich s’est également positionné, mais la volonté du joueur et de Chelsea d’aboutir à une vente complique les pistes.

À ce stade, aucun accord n’est imminent. Chelsea, qui évalue Nkunku à 50 M€ (contre 65 M£ en janvier dernier), sait que son joueur souhaite quitter Londres après une saison frustrante, marquée par seulement neuf titularisations en Premier League malgré 43 matchs. Sous contrat jusqu’en 2029, l’international français attire l’intérêt de plusieurs clubs en Allemagne, en Angleterre et en Italie, et pourrait devenir l’un des grands animateurs du mercato estival.