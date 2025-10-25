BL : le Bayern encore intraitable, Leipzig écrase Augsbourg

Le Bayern Munich reçu 13/13. 13e match et 13e victoire toutes compétitions confondues pour le champion d’Allemagne en titre, qui conserve ses 5 points d’avance sur son dauphin, le RB Leipzig, lui aussi vainqueur. En déplacement du côté de Gladbach, les Bavarois ont mis le temps à faire la différence avant de l’emporter finalement assez largement 3-0. La tâche a été facilitée par le rouge de Castrop dès la 18e minute mais il a tout de même fallu patienter l’heure de jeu pour voir les hommes de Kompany débloquer la situation. Après un but refusé à Kane, Kimmich (64e), Guerreiro (70e) et le jeune Karl (81e), déjà buteur en Ligue des Champions cette semaine, ont fait la différence.

La suite après cette publicité

On l’a dit plus haut, le RB Leipzig maintient le rythme et confirme son bon début de saison. Les protégés d’Ole Werner ont étrillé Augsbourg sur son propre terrain 6-0 ! L’ancien Lyonnais Lukeba a inscrit le dernier but notamment. Dans le même temps, l’Eintracht Francfort a logiquement battu Sankt Paul 2-0 et se replace au 6e rang de cette Bundesliga. Dans le bas du classement, Wolfsbourg se donne de l’air après sa victoire sur la pelouse d’Hambourg 1-0 et grimpe à la 12e place, devant sa victime du jour. Enfin, en s’imposant 3-1, Hoffenheim enfonce Heidenheim, qui reste 17e et virtuellement relégable.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Augsbourg 0 - 6 RB Leipzig : Diomandé (10e), Rômulo (18e), Nusa (22e), Baumgartner (38e), Ouedraogo (56e), Lukeba (65e)

La suite après cette publicité

Borussia Mönchengladbach 0 - 3 Bayern Munich : Kimmich (64e), Guerreiro (70e), Karl (81e)

Eintracht Francfort 2 - 0 Sankt Pauli : Burkardt (35e, 55e)

Hambourg 0 - 1 Wolfsbourg : Daghim (15e)

Hoffenheim 3 - 1 Heidenheim : Asllani (18e), Lemperle (45e+2), Kramaric (63e) ; Schimmer (75e)