Bundesliga : le phénix RB Leipzig est en train de renaître de ses cendres

Le RB Leipzig devrait être une locomotive du football allemand chaque année. Détesté par de nombreux supporters allemands, le club fondé en 2009 a été, pendant quelques années, l’une des meilleures équipes d’Allemagne. Régulièrement sur le podium et en Ligue des Champions, la formation de l’empire Red Bull a connu de grands joueurs dans son effectif. Misant depuis quelques années sur des jeunes joueurs prometteurs, le RBL a perdu de sa superbe l’an dernier. Malgré un effectif talentueux composé de Castello Lukeba, Loïs Openda, Xavi Simons ou encore Benjamin Sesko, le club a terminé à la septième place. Une contre-performance qui a causé beaucoup de tort aux pensionnaires de la Red Bull Arena.

La suite après cette publicité

Un mercato estival qui porte ses fruits

Incapable de se qualifier en Coupe d’Europe avec cette septième place, Leipzig a perdu de nombreux cadres. Ainsi, Xavi Simons, Sesko et Openda ont claqué la porte cet été tout comme Lustharel Geertruida et Arthur Vermeeren. Pour compenser ces départs majeurs, le Rasenballsport a acheté sept nouveaux joueurs prometteurs. Le feu follet Johan Bakayoko en provenance du PSV, la promesse Yan Diomande (18 ans), le box-to-box Ezechiel Banzuzi (20 ans), l’ancien attaquant du Sporting Portugal Conrad Harder (20 ans), le goleador Romulo (23 ans), le défenseur Max Finkgräfe (20 ans) et celui qui est surnommé le Messi des Balkans Andrija Maksimovic (18 ans). Et bien que les deux derniers cités n’ont pas beaucoup joué, tous les autres répondent présents et sont venus apporter encore plus de qualité à un groupe qui en disposait déjà en nombre.

La suite après cette publicité

Recrue phare de ce mercato estival, Bakayoko, qui est arrivé contre 18 millions d’euros, s’est vite intégré. Disposant d’un jeu spectaculaire qui sied parfaitement au football allemand, le Belge compte deux buts en six apparitions en championnat. En attaque, Romulo, débusqué dans l’anonymat en provenance de Göztepe, a déjà inscrit deux buts alors que le démarrage est plus lent pour Conrad Harder. Incapable de marquer, l’attaquant danois reste intéressant dans le jeu. Toujours pas décisif, Yan Diomandé, jeune pépite ivoirienne (2 sélections, 2 buts), fait également parler ses grandes qualités de percussion dans cette équipe. Ajoutez à tout cela David Raum, Assan Ouédraogo, Christoph Baumgartner ou surtout Antonio Nusa et vous obtiendrez un groupe qui peut performer cette saison.

Et à l’heure où ces lignes sont écrites, le RB Leipzig est en forme et réalise un excellent début de cuvée. Actuellement troisième de Bundesliga, le RB Leipzig compte quatre victoires, un match nul et une défaite. Un rendement bluffant pour une équipe que peu de personnes attendaient à ce niveau. En Allemagne, plusieurs explications sont trouvées pour justifier une telle métamorphose après une année soporifique. A l’instar de l’OL en Ligue 1, Leipzig ne joue pas de manière spectaculaire, mais de manière efficace. Hormis l’accident de la première journée et la déroute face au Bayern Munich (défaite 6-0), le RBL n’a concédé que deux buts en cinq rencontres. Leipzig s’est imposé deux fois sur la plus petite des marges et ne compte que huit buts inscrits en six matches. En somme, une escouade qui défend beaucoup mieux et est beaucoup plus équilibrée sans grandes stars.

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp a flashé sur Ole Werner

L’un des autres artisans de ce début de saison prometteur est Ole Werner. Recruté après des missions fructueuses à Holstein Kiel et au Werder Brême, l’entraîneur de 37 ans a tapé dans l’œil de Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur de Liverpool, désormais directeur du football à Red Bull, entretient une relation de proximité avec Werner comme ce dernier l’a confié il y a quelques semaines : «ce qui m’intéresse ici, c’est que je trouve un environnement où le développement est possible, pour les joueurs mais aussi dans le jeu. Ici, on pense différemment, on travaille de manière innovante. Les choses sont abordées avec une méthode particulière. C’est ce qui me plaît dans ce poste. Jürgen et moi avons beaucoup parlé. Nous sommes vite tombés d’accord sur l’image du club et notre façon de jouer. Nous voulons continuer à échanger.»

Pragmatique et prêt à tout pour remporter des matches, le tacticien actuel dénote avec Marco Rose, qui n’avait jamais vraiment trouvé la recette qui marche avec Leipzig. Pour le moment, tout roule dans le Land de Saxe. Dans cet effectif dénué de stars où chaque joueur entre sur le pré pour la victoire et pour apporter sa pierre à l’édifice, le cocktail est pour l’instant goûteux. L’ambition est claire : retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Un objectif viable comme nous l’a confié Luca Hansen, journaliste à Fussball Transfers : «une qualification en C1 est tout à fait possible. Le Bayern et le BVB se qualifieront à coup sûr, mais derrière eux, Leipzig semble être l’équipe la plus susceptible de se qualifier, tout comme Francfort, et peut-être Leverkusen s’ils se ressaisissent.» La mission reconquête du RB Leipzig est bel et bien en marche. Il faudra confirmer ce samedi à domicile face au promu Hambourg (15h30) avec une cinquième victoire en championnat.