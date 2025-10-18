BL : Leverkusen domine Mayence mais prend 3 buts avant le PSG, Terrier buteur après neuf mois d’absence

Les visiteurs tiennent leur rang. Ce samedi après-midi à l’occasion de la 7e journée de Bundesliga, une seule des cinq rencontres a été remportée par une équipe receveuse, et elle ne concerne pas Leverkusen futur adversaire du PSG, mardi, en Ligue des Champions. En déplacement à Mayence, les joueurs de Kasper Hjulmand l’ont emporté au terme d’un match spectaculaire (3-4), marqué par le retour de Martin Terrier, buteur après neuf mois d’absence. Avant ça, l’excellent Alejandro Grimaldo, dont le pied gauche sera l’une des menaces à surveiller côté parisien, avait déjà fait parler la poudre. Il avait ouvert le score sur penalty (11e, 0-1), avant que la révélation camerounaise Christian Michel Kofane (19 ans), ne fasse le break (24e, 0-2). Déjà buteur lors de ses deux derniers matchs face au PSV et l’Union Berlin, il remettait sur le métier en profitant de la remise géniale de Poku (24e). Lee Jae-Sung réduisait l’écart (34e, 1-2), mais l’espoir ne durait qu’un instant. Trouvé par Hofmann dans une position de numéro 9 inhabituelle, Grimaldo s’offrait un doublé (45+3e, 1-3). Amiri réduisait encore l’écart sur penalty (71e, 2-3), puis Martin Terrier, entré à peine dix minutes plus tôt, nous offrait la belle histoire du jour.

Pour son retour après plusieurs mois de galère, l’ancien Rennais marquait en s’y prenant par deux fois. Il s’emmêlait les pinceaux sur sa première tentative dans la surface, mais il parvenait à garder le ballon et à le propulser du droit au fond des filets (87e, 2-4). Le troisième but de Sieb n’aura eu aucune incidence sur l’issue du match (90e, 3-4), mais il a au moins rappelé aux Parisiens que Leverkusen n’était pas une forteresse imprenable. Les champions d’Allemagne 2024 sont 5es. Mayence est 16e. En parallèle, Leipzig a fait le métier en s’imposant face à Hambourg (2-1). Le flair de Baumgartner sur un centre au cordeau de Nusa avait permis au RasenBallsport d’ouvrir le score, puis l’Autrichien a remis ça pour répondre à l’égalisation de Lokonga. Dans les autres rencontres, Cologne a été accroché par Augsburg (1-1). Les deux buts de cette opposition sont à mettre à l’actif d’El-Mala (19 ans) et de l’ex-Rennais Fabian Rieder sur penalty. Heidenheim a mis du caractère pour aller prendre un point face au Werder (2-2), tandis que Stuttgart a confirmé son excellente forme en pulvérisant Wolfsburg (0-3). Tiago Tomas et les internationaux allemands, Maximilian Mittelsdtädt et Angelo Stiller, ont marqué. Stuttgart est 3e.