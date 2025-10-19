Menu Rechercher
Un ancien joueur du Real Madrid victime d’un accident vasculaire cérébral

Drenthe au Real Madrid

L’ancien international néerlandais Royston Drenthe a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Âgé de 38 ans, l’ancien joueur du Real Madrid et de Feyenoord a été hospitalisé après le malaise, comme l’a annoncé le FC De Rebellen dans un communiqué publié sur Instagram. Son état de santé suscite naturellement une vive inquiétude aux Pays-Bas. La famille du joueur a appelé au calme et demandé le respect de son intimité afin de pouvoir lui offrir le soutien nécessaire à son rétablissement dans la sérénité.

Révélé très jeune à Feyenoord avant de rejoindre le Real Madrid en 2007, Drenthe avait connu une carrière aussi brillante qu’instable, marquée par des passages en Angleterre (Everton, Reading, Sheffield Wednesday) et en Espagne (Hércules Alicante). Reconverti ces dernières années, il avait officiellement pris sa retraite sportive en 2023, avant de rejoindre le FC De Rebellen, une formation composée d’anciennes gloires du football néerlandais. Personnalité attachante et parfois imprévisible, Drenthe restait une figure populaire du football batave, apprécié pour sa franchise et son parcours atypique.

