Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue des Champions

Real Madrid : Courtois remet en question le statut de la Liga

Par Allan Brevi
1 min.
Thibaut Courtois @Maxppp
Real Madrid 1-0 Juventus

Après la victoire du Real Madrid contre la Juventus, Thibaut Courtois n’a pas hésité à tacler à nouveau Javier Tebas, le président de la Liga, au sujet des polémiques récentes sur les protestations contre le match entre Villarreal-Barça, délocalisé à Miami. Interrogé sur la qualité du championnat espagnol, le gardien belge a lancé : « si vous pensez que c’est le meilleur championnat du Monde… », une pique claire envers les déclarations souvent élogieuses de Tebas.

La suite après cette publicité

Courtois, qui connaît bien la Premier League pour y avoir joué avec Chelsea, de 2014 à 2018, semble rester fidèle à ses années anglaises. Il y a remporté le titre en 2015 et 2017, tandis qu’en Espagne, il a déjà été sacré champion avec l’Atlético de Madrid en 2014, puis à 3 reprises avec le Real Madrid (2020, 2022, 2024). Son expérience dans ces deux championnats nourrit sa légitimité lorsqu’il compare la compétition espagnole à d’autres ligues européennes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liga
Real Madrid
Thibaut Courtois

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Thibaut Courtois Thibaut Courtois
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier