Real Madrid : Courtois remet en question le statut de la Liga

Après la victoire du Real Madrid contre la Juventus, Thibaut Courtois n’a pas hésité à tacler à nouveau Javier Tebas, le président de la Liga, au sujet des polémiques récentes sur les protestations contre le match entre Villarreal-Barça, délocalisé à Miami. Interrogé sur la qualité du championnat espagnol, le gardien belge a lancé : « si vous pensez que c’est le meilleur championnat du Monde… », une pique claire envers les déclarations souvent élogieuses de Tebas.

Courtois, qui connaît bien la Premier League pour y avoir joué avec Chelsea, de 2014 à 2018, semble rester fidèle à ses années anglaises. Il y a remporté le titre en 2015 et 2017, tandis qu’en Espagne, il a déjà été sacré champion avec l’Atlético de Madrid en 2014, puis à 3 reprises avec le Real Madrid (2020, 2022, 2024). Son expérience dans ces deux championnats nourrit sa légitimité lorsqu’il compare la compétition espagnole à d’autres ligues européennes.