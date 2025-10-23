Real Madrid : Jude Bellingham lâche ses vérités sur son calvaire

Pour une fois, ce n’est pas Kylian Mbappé (auteur de 15 buts en 12 matches cette saison) qui a sauvé les miches du Real Madrid. Vainqueur de la Juventus sur la plus petite des marges (1-0), la Casa Blanca peut cette fois-ci remercier Jude Bellingham. Un succès qui permet aux Merengues d’être cinquième du classement de C1 et de faire partie du club des cinq équipes ayant remporté leurs trois premiers matches. Mais ce résultat est surtout un énorme soulagement pour Jude Bellingham. Car l’Anglais de 22 ans sort d’une longue traversée du désert.

Sa saison 2024/2025 est loin d’être une catastrophe en termes de statistiques (15 buts, 15 passes décisives en 58 matches), mais il avait clairement perdu l’influence dans le jeu qu’il avait lors de sa première année à Madrid. Une saison 2023/2024 référence ponctuée par un meilleur rendement (23 réalisations, 13 offrandes en 42 rencontres) et une première Ligue des Champions. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé et la nouvelle répartition des rôles en attaque, l’international britannique a dû reculer d’un cran et semblait clairement bridé l’an dernier. À cela s’est ajouté un long stop de plusieurs mois pour opérer une épaule douloureuse et des frictions avec son nouveau sélectionneur national, Thomas Tuchel, qui n’a pas hésité à le laisser à la maison lors des derniers rassemblements.

«Je n’ai pas le même niveau que la première année»

Ce but libérateur a donc logiquement fait les gros titres des médias. « Le plein de point et de moral. Bellingham est de retour. Bellingham arrive juste à temps », écrit Marca. « Il en avait besoin », ajoute AS, qui rappelle que le numéro 5 madrilène ne marquait plus au Bernabéu depuis le 1er avril. La fin d’une disette également soulignée en Angleterre. «Jude Bellingham met fin à 204 jours d’attente pour marquer un but à domicile alors que le Real Madrid bat la Juventus» (The Times). Enfin, le Daily Mail n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une petite pique à Thomas Tuchel. «Jude Bellingham ouvre enfin son compteur cette saison et rappelle opportunément à Thomas Tuchel qu’il n’a pas été sélectionné en équipe d’Angleterre.» Muet depuis de longues semaines, Bellingham a profité de cette éclaircie pour sortir enfin du silence et évoqué ses moments difficiles au micro de CBS.

« Je pense que la première année, nous avons joué avec plusieurs formations différentes avec Carlo (Ancelotti). Il aime être flexible dans son style de jeu et dans la façon dont il déplace les joueurs. Je ne sais pas ce qui a changé entre la première et la deuxième année. Je pense que si je prends le temps d’y réfléchir, je trouverai certainement des idées sur mon jeu et mes propres performances. Je ne pense pas que l’année dernière ait été un désastre, loin de là. Je pense avoir tout de même marqué 15 buts, fait 14 passes décisives et connu de nombreux bons moments. Je sais que le sentiment général était que cela avait été pire. (…) Je n’ai pas le même niveau que la première année. J’ai été opéré de l’épaule. J’ai un nouvel entraîneur. Il a cette façon de jouer que nous voulons adopter. Il y aura des années où vous jouerez bien, où vous ne gagnerez pas tout, et d’autres où vous ne jouerez pas bien et où vous n’aurez pas cette touche que nous avions peut-être la première année. Vous devez en tirer des leçons. Sinon, dans des clubs comme celui-ci… » Une belle réponse à confirmer dès ce week-end lors du Clasico prévu ce dimanche à 16h15 au Santiago Bernabeu.