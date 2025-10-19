La 8e journée de Ligue 1 a battu tous les records

La 8e journée de Ligue 1 a été marquée par un véritable feu d’artifice offensif avec quarante buts inscrits sur l’ensemble des neuf rencontres disputées. C’est le meilleur total égalé depuis que le Championnat est repassé à 18 clubs, et l’un des plus impressionnants du XXIe siècle. Ce total dépasse d’un but celui de la 3e journée, fin août, et n’avait été atteint qu’à deux reprises depuis 2000 : lors de la 38e journée de la saison 2007-2008 (à 20 clubs) et de la 31e journée de l’exercice 2023-2024. La Ligue 1 version 2025-2026 confirme ainsi son dynamisme offensif et sa capacité à offrir du spectacle chaque week-end.

Plusieurs affiches ont largement contribué à ce total spectaculaire, avec notamment Marseille-Le Havre (6-2), PSG-Strasbourg (3-3), Nice-OL (3-2) ou encore Lorient-Brest (3-3). Les buts ont plu sur tous les terrains, de Rennes à Toulouse, où les Violets ont dominé Metz (4-0). Ce bilan place cette 8e journée sur le podium des plus prolifiques de l’histoire du Championnat à 18 clubs, derrière la 2e journée de 1964-1965 (45 buts) et la 12e journée de 1963-1964 (42 buts). Le record absolu reste cependant très loin : 55 buts marqués lors de la 5e journée de la saison 1949-1950, un exploit qui semble aujourd’hui difficile à égaler.