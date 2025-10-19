Menu Rechercher
L’expulsion lunaire de Paul Akouokou qui a tapé sur l’écran de la VAR

Par Aurélien Macedo
Prêté cette saison à Saragosse par l’Olympique Lyonnais, le milieu défensif ivoirien Paul Akouokou (27 ans) essaye de se relancer. Titulaire, il a pris part à six matches et vient d’être expulsé pour la deuxième reprise d’affilée. Cette fois-ci, le natif d’Abdijan a reçu un carton rouge après avoir frappé l’écran de l’arbitrage vidéo à la mi-temps du match perdu 5-0 contre Cultural Leonesa ce samedi soir.

«Je sais que j’ai déçu beaucoup de gens hier. Je m’excuse pour ce geste, qui n’était pas nécessaire, surtout à vous, nos fans. J’ai voulu tout donner, mais j’ai perdu le contrôle en frappant la VAR et j’ai laissé l’équipe en première mi-temps. Je le regrette vraiment. Merci à ceux qui continuent de croire en nous, je promets de me lever et de tout donner pour honorer ce maillot», a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

