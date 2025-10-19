Menu Rechercher
Brest : Roy crie au scandale après le tacle ultra dangereux de Faye

Par Valentin Feuillette
2 min.
Eric Roy, l'entraineur du Stade Brestois @Maxppp
Lorient 3-3 Brest

A la 51e minute du derby breton entre le FC Lorient et le Stade Brestois ce dimanche, un fait de jeu a profondément marqué le match. Abdoulaye Faye, lancé à pleine vitesse, a asséné un tacle les deux pieds décollés à Romain Del Castillo, qui a été projeté en l’air sous la violence du geste. « À vitesse réelle, on se dit que Romain peut y laisser sa jambe », a commenté Bruno Grougi, ancien joueur brestois. L’arbitre, M. Boulanger, n’a sanctionné le Lorientais que d’un carton jaune, tandis qu’Ajorque, qui venait immédiatement protester et réclamer un rouge, a reçu lui aussi un avertissement, sans que le rouge ne soit jamais brandi.

Brest On Air
Eric Roy, interrogé sur le tacle de Faye :
« Je ne comprends pas mais je n’essaye plus de comprendre (…) ça me fait froid dans le dos, je suis heureux que mon joueur finisse le match sur ses deux jambes ».
Interrogé en conférence de presse, Eric Roy n’a pas caché sa stupéfaction face à la décision arbitrale : « Je ne vais même pas en parler car, on va dire Roy pleure encore. Je suis juste content pour Romain qu’il soit sur ses deux jambes, car quand on voit le ralenti, ça fait froid dans le dos. C’est impossible que la VAR n’appelle pas. Et puis dans la semaine, on va nous dire c’était une bonne décision, c’était normal. Je demande à tout le monde de regarder, chacun se fera une opinion », a-t-il lancé, visiblement estomaqué. Ce geste non contrôlé, qui ne touche jamais le ballon, intervient alors que le Stade Brestois mène 2-1. Quatre minutes plus tard, Lorient égalisera par Kouassi, et nul ne saura jamais comment le scénario du match aurait évolué si Faye avait été expulsé, laissant Brest à dix contre onze.

Pub. le - MAJ le
