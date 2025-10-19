Israël : le derby de Tel-Aviv tourne au fiasco et est annulé

Le derby de Tel-Aviv entre l’Hapoël et le Maccabi a tourné au fiasco ce dimanche soir, avant même que le ballon ne soit mis en jeu. Dans une atmosphère électrique, le stade Bloomfield, plein à craquer avec 28 000 spectateurs, a sombré dans le chaos lorsque des fumigènes et projectiles ont été lancés depuis les virages des deux camps d’ultras. Plusieurs policiers ont été blessés, contraignant les forces de l’ordre à interrompre les préparatifs du match. Malgré une première tentative de temporisation et un coup d’envoi déjà retardé de plus de vingt minutes, la situation est rapidement devenue incontrôlable, enveloppant le terrain d’un épais brouillard de fumée et de poudre. À 20h52 (19h52, heure française), la voix d’un haut gradé de la police locale a résonné dans les haut-parleurs : « Le match est annulé, je demande à tous les supporters de se disperser en bon ordre. »

Lorsque le calme est enfin revenu, le stade portait encore les stigmates du tumulte : des dizaines de traces de brûlures noires marquaient la pelouse, notamment du côté du virage de l’Hapoël. Les supporters du Maccabi avaient déjà quitté les lieux, tandis que la police militaire israélienne investissait la tribune adverse pour évacuer les derniers irréductibles. Ce triste dénouement est survenu à peine quelques minutes après l’hommage habituel rendu aux otages et victimes des attaques du 7 octobre 2023, un moment de recueillement qui, comme avant chaque rencontre depuis un an, avait réuni les deux camps dans une rare unité. Mais cette trêve symbolique a rapidement volé en éclats, plongeant le « derby de feu » de Tel-Aviv dans un chaos dont les images risquent de marquer durablement le football israélien.