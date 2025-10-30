Menu Rechercher
Serie A

Inter : bonne nouvelle pour Marcus Thuram

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marcus Thuram @Maxppp

Voilà une nouvelle qui ravira l’Inter et l’équipe de France. Absent depuis un mois tout juste en raison d’une blessure à la cuisse gauche intervenue lors de la 2e journée de Ligue des Champions face au Slavia Prague, Marcus Thuram est de retour à l’entraînement.

L’attaquant de 28 ans a participé à une partie de la séance collective du jour, avant de finir sur des exercices individuels. Il pourrait même être convoqué pour le match contre Vérone dimanche prochain, comptant pour la 10e journée de Serie A. Le Français a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matchs toutes compétitions confondues avec son club cette saison.

