Nicolas Jackson a trouvé un accord avec le Bayern Munich !

Il est difficile d’être l’attaquant titulaire de Chelsea. Depuis Diego Costa, aucun buteur n’a été en mesure de faire réellement l’unanimité auprès de ses entraîneurs, la presse et le public exigeant de Stamford Bridge. Pour autant, certains attaquants ont été appréciés pour différentes raisons par le public des quartiers riches de Londres. C’est notamment le cas de Nicolas Jackson d’une certaine manière. Loin d’être un attaquant froid devant le but, le Sénégalais est entré dans le cœur des supporters londoniens pour son don de soi et ses deux saisons assez intéressantes sous le maillot des Blues.

Parfois raillé sur les réseaux sociaux pour certaines faillites techniques ou des ratés improbables face au but, Nicolas Jackson reste un buteur fiable depuis son arrivée à Chelsea en 2023. Auteur de 17 buts en 44 matches lors de sa première saison, le natif de Banjul a inscrit 13 buts en 37 matches lors de la dernière cuvée. Un rendement intéressant qui n’a pourtant pas suffi aux dirigeants des Blues. Après avoir recruté Liam Delap et Joao Pedro cet été, le board londonien a décidé de mettre Nicolas Jackson sur le marché des transferts.

Nicolas Jackson veut rejoindre le Bayern Munich

Un choix qui s’explique également par les bonnes performances de ses deux concurrents et l’incapacité d’Enzo Maresca de lui offrir un temps de jeu convenable. Sous contrat jusqu’en 2033 avec Chelsea, l’ancien de Villarreal est enclin à un départ. D’autant plus qu’une incroyable porte de sortie s’offre à lui ces derniers jours. En effet, d’après la presse allemande, le Bayern Munich est tombé sous le charme de l’attaquant de 24 ans. Après avoir pisté dans un premier temps Christopher Nkunku, le Rekordmeister a finalement jeté son dévolu sur le Sénégalais.

Sport Bild va même plus loin ce mardi en affirmant qu’un accord existe déjà entre Nicolas Jackson et le Bayern Munich, la destination de ses rêves. Désormais, il faut que les Bavarois trouvent un accord avec leurs homologues londoniens pour l’arrivée de ce dernier. À la recherche d’une doublure pour faire souffler Harry Kane, les pensionnaires de l’Allianz Arena souhaitent boucler l’affaire sous la forme d’un prêt, selon le média allemand. Affaire à suivre donc…