Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4

Jour J pour le tirage de la Ligue des Champions

Le tirage de la Ligue des Champions a lieu ce jeudi et les clubs français vont enfin connaître leurs adversaires. Pour le PSG comme le rappelle Le Parisien, l’objectif est de conserver son titre. Hormis le Real Madrid qui l’a gagné 3 fois de suite entre 2016 et 2018, aucune équipe n’a réussi à réaliser cet exploit au 21ᵉ siècle, l’objectif est grand, mais à la hauteur du talent des Parisiens. Pour l’OM, on s’attend forcément à un calendrier chargé comme le rappelle La Provence. Après trois ans d’absence en C1, l’OM espère un calendrier abordable même si la perspective de jouer des très grandes affiches au Vélodrome a de quoi tenter tout un peuple. En Angleterre, on affiche déjà les ambitions tout en retenant la suprématie du PSG. Six clubs anglais sont qualifiés en C1, une première et Liverpool est le deuxième des favoris derrière Paris précise le Daily Mirror. Après l’élimination en huitième contre ce même PSG, les Reds veulent faire mieux cette saison. Ambition similaire pour le Barça qui veut rejouer une finale, cela serait la première depuis 2015 et l’époque de la MSN. Premiers éléments de réponse ce soir avec le tirage au sort.

Manchester United encore humilié

La période catastrophique continue pour Manchester United. Les Red Devils sont dans l’ombre et ils ne sont pas près d’en sortir, ils ont été éliminés dès le premier tour de la Cup par Grimsby, club de 4ᵉ division. Les Mancuniens ont encore une fois été plombés par André Onana qui retrouvait une place de titulaire, une fois n’est pas coutume le gardien camerounais a été coupable sur les deux buts encaissés par son club. La rencontre s’est finie sur une séance de tirs au but interminable, les deux recrues Matheus Cunha et Bryan Mbeumo ont manqué leur tentative avant donc de s’incliner. Peut-on vraiment faire pire se demande même le Daily Mail, plus le temps passe plus Manchester United relève les limites de l’impossible en termes d’humiliation. Au passage, même la presse portugaise en remet une couche sur la défaite de Manchester United. La pire humiliation en carrière pour Ruben Amorim qui continue son parcours dramatique à la tête des Red Devils. Sur 44 matches à la tête de Manchester United, le coach portugais n’en a gagné que 16.

La convocation surprise d’Akliouche fait réagir

Le milieu offensif de l’AS Monaco n’était pas du tout attendu dans les 23 retenus par le sélectionneur des Bleus, finalement il est bien là et cela a le mérite de mettre un terme aux rumeurs l’envoyant avec l’Algérie. Le rêve bleu est bien réel pour Maghnes Akliouche qui n’avait jamais caché son envie de jouer avec l’équipe de France, cette fois le Monégasque fait partie de la liste et il va pouvoir apporter tout son talent offensif à une équipe qui se cherche encore. Une convocation surprenante vu les matches capitaux qui attendent les Bleus.