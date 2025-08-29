Tottenham touche au but pour Xavi Simons

Tottenham touche au but dans le dossier Xavi Simons. Le milieu offensif néerlandais de 22 ans a donné son feu vert au projet des Spurs, tandis que Leipzig est prêt à accepter une offre avoisinant les 60 M€. Hier déjà, le joueur était présent à Londres pour négocier les contours de son futur contrat, preuve que le transfert est désormais imminent. Malgré le fait que Chelsea soit très intéressé pour s’attacher les services du joueur, c’est Tottenham qui devrait bel et bien le voir rejoindre son effectif.

Après plusieurs pistes manquées ces dernières semaines, à l’image d’Eberechi Eze vers Arsenal, le club londonien a accéléré et semble enfin tenir sa recrue offensive. Sauf retournement de situation, Xavi Simons va s’engager avec Tottenham et devenir l’un des transferts phares de ce mercato estival en Premier League. Lors de l’exercice précédent, Simons a inscrit 11 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues.