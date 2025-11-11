Barça : Lamine Yamal a consulté un spécialiste pour sa blessure

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà l’un des joueurs les plus précieux du FC Barcelone, mais son jeune âge et son rôle indispensable impliquent de suivre particulièrement attentivement l’état physique du prodige. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le club a ainsi fait appel à un médecin belge spécialiste des pubalgies, ayant traité plus de 3 000 cas dans le sport, pour évaluer la situation du jeune attaquant concernant sa récente blessure. Ses conclusions sont rassurantes : il juge le joueur en bon état et approuve le suivi mis en place par les services médicaux du Barça, tant au niveau de la préparation physique que de la physiothérapie. Le spécialiste insiste sur l’importance de traiter les pubalgies dès leur apparition, comme ce fut le cas pour Lamine Yamal.

Ce dernier doit toutefois continuer à suivre scrupuleusement les recommandations des médecins et préparateurs physiques pour maintenir son niveau et éviter la réapparition de la douleur. Lors de la préparation du match contre le Celta Vigo, l’entraîneur Hansi Flick avait également salué la nouvelle implication du joueur à l’entraînement : «Lamine a changé sa discipline, il est meilleur maintenant, il travaille beaucoup, sur le terrain et au gymnase, et c’est très important pour cette blessure qu’il travaille ainsi». Le club blaugrana n’est donc pas inquiet quant à la situation physique de son jeune talent, qui continue de progresser et de retrouver une bonne forme après un match difficile face au Real Madrid il y a deux semaines.