EdF : Florian Thauvin remplace Kolo Muani blessé à la mâchoire

Ce samedi, dans le choc de Premier League entre Manchester United et Tottenham, Randal Kolo Muani avait débuté en tant que titulaire. Mais le Français n’a pas brillé, loin de là et a été même remplacé à la mi-temps. Pas épargné par la presse anglaise ce dimanche matin pour sa prestation insipide, Kolo Muani avait visiblement une bonne raison.

L’ancien attaquant du PSG s’est blessé à la mâchoire et ne pourra pas tenir sa place en sélection avec l’équipe de France. Un nouveau coup dur pour le joueur. La FFF a annoncé que c’était Florian Thauvin qui le remplaçait. L’attaquant de Lens va donc enchaîner avec un nouveau rassemblement en équipe de France et espèrera continuer à marquer des points aux yeux de Didier Deschamps en affrontant l’Ukraine, le 13 novembre, puis l’Azerbaïdjan, le 16.