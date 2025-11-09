Menu Rechercher
Commenter 20
Officiel

EdF : Florian Thauvin remplace Kolo Muani blessé à la mâchoire

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Ce samedi, dans le choc de Premier League entre Manchester United et Tottenham, Randal Kolo Muani avait débuté en tant que titulaire. Mais le Français n’a pas brillé, loin de là et a été même remplacé à la mi-temps. Pas épargné par la presse anglaise ce dimanche matin pour sa prestation insipide, Kolo Muani avait visiblement une bonne raison.

La suite après cette publicité

L’ancien attaquant du PSG s’est blessé à la mâchoire et ne pourra pas tenir sa place en sélection avec l’équipe de France. Un nouveau coup dur pour le joueur. La FFF a annoncé que c’était Florian Thauvin qui le remplaçait. L’attaquant de Lens va donc enchaîner avec un nouveau rassemblement en équipe de France et espèrera continuer à marquer des points aux yeux de Didier Deschamps en affrontant l’Ukraine, le 13 novembre, puis l’Azerbaïdjan, le 16.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Tottenham
Randal Kolo Muani
Florian Thauvin

En savoir plus sur

France Flag France
Tottenham Logo Tottenham
Randal Kolo Muani Randal Kolo Muani
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier