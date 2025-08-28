Xavi Simons présent à Londres pour négocier

Son départ du RB Leipzig ne fait désormais plus aucun doute. Désireux de changer d’air cet été, Xavi Simons a dû prendre son mal en patience, avant de voir Tottenham passer à l’action ces derniers jours. Si Chelsea a un temps semblé favori à sa signature, ce sont aujourd’hui les Spurs qui tiennent la corde.

Selon Bild, l’ancien joueur du PSG, âgé de 22 ans, est déjà présent à Londres pour négocier avec Tottenham les contours d’un contrat. Le transfert pourrait s’élever à 70 M€ bonus compris. Les Spurs recherchent encore des éléments offensifs sur le mercato et sont aptes à débourser une telle somme.